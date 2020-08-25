Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай хочет торговать с российскими оккупантами и террористами

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай выступает за восстановление экономических связей с оккупированными боевиками гибридной армии РФ территориями Донбасса. Об этом он заявил сегодня журналистам в Северодонецке, передают Новости Донбасса .

«Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду», — сказал он.

Гайдай назвал экономическую блокаду «политическими спекуляциями».

«Мы ежегодно теряли порядка 2 млрд гривень. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 млрд грн. Сколько бы дорог мы могли сделать?» — сказал он.

Гайдай также считает, что блокада привела к «вымыванию» гривни с временно оккупированных территорий — и теперь там ходят рубли и доллары. А гривня, по его словам, «это тоже определенная привязка к Украине».

Стоит отметить, что фактический отказ от гривни на оккупированных территориях Луганской области произошел в 2015 году, а в 2017 году оккупационые власти официально перешли на российский рубль.