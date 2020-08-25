В Луганской области 4 сутки тушат пожары в экосистемах

В Луганской области спасатели ГСЧС и военные четвертые сутки тушат пожары в прифронтовых районах.

Как сообщили в пресс-службе спасателей, 4 сентября между селами Лобачево и Айдар возникло возгорание сухой травы, валежнике и лесного массива.

По состоянию на 6 сентября 19:30 пожар удалось локализовать но не потушить. Сейчас продолжается ликвидация очагов возгорания.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечено 359 человек и 90 единиц техники, из них от ДСНС 291 человек личного состава и 67 единиц техники.