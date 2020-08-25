Российский снайпер застрелил военного в Луганской области. Еще двое сгорели заживо

Российский снайпер застрелил военного в Луганской области. Еще двое сгорели заживоВчера, 21:16
Российские террористы нарушили перемирие - снайпер боевиков застрелил украинского военного в Луганской области сегодня, 6 сентября.
Как сообщили в штабе ООС, вооруженные формирования Российской Федерации во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, рядом с селом Причепиловка.
К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью.
В Штабе ООС заявили, что в ответ на обстрел подразделения Объединенных сил в ответ применили имеющиеся огневые средства, но жизнь военного это не вернет.
Ранее российские террористы из автоматического гранатомета обстреляли позиции ВСУ в Донецкой области, где 1 военный получил ранение.
Также сегодня в пожаре устроенном российскими террористами погибли двое украинских военных.
Буквально за несколько часов до гибели трех украинцев, в Офисе Зеленского решили считать, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса.