Российские террористы нарушили перемирие - снайпер боевиков застрелил украинского военного в Луганской области сегодня, 6 сентября.

Как сообщили в штабе ООС, вооруженные формирования Российской Федерации во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, рядом с селом Причепиловка.

К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью.

В Штабе ООС заявили, что в ответ на обстрел подразделения Объединенных сил в ответ применили имеющиеся огневые средства, но жизнь военного это не вернет.

Ранее российские террористы из автоматического гранатомета обстреляли позиции ВСУ в Донецкой области, где 1 военный получил ранение.

Также сегодня в пожаре устроенном российскими террористами погибли двое украинских военных.

Буквально за несколько часов до гибели трех украинцев, в Офисе Зеленского решили считать, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса.