» » Российские террористы сорвали перемирие - ранен боец ВСУ

Российские террористы сорвали перемирие - ранен боец ВСУ

Вчера, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

6 сентября 2020 на 42-й день режима прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности достигнуты трехстороннего контактной группой и осуществили прицельный обстрел украинских позиций.

Как сообщает пресс-центр ООС, российские террористы открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Обстрел свидетельствует о том, что армия РФ идет на срыв договоренностей, которые были достигнуты контактной группой 22 июля 2020. Сегодняшний обстрел раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не стремится к миру.

Штаб ООС вместо адекватного ответа сообщил что дает еще одну возможность так называемым «ДНР» и «ЛНР» выполнить требования, которые были определены трехсторонним контактной группой 22 июля 2020 придерживаться полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. В противном случае при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 21:16

Российский снайпер застрелил военного в Луганской области. Еще двое сгорели заживо

Вчера, 18:00

Российские террористы сорвали перемирие - ранен боец ВСУ

5-09-2020, 13:53

Через год после выборов луганская прокуратура нашла кого обвинить в подкупе избирателей от имени Шахова

4-09-2020, 13:28

В Северодонецке родителям из бюджета компенсируют питание школьников 1-4 класса

4-09-2020, 12:34

В Луганской области уже почти 400 заболевших COVID-19. В Украине - 51 человек умер

4-09-2020, 10:29

Срок действия карт Ощадбанка для переселенцев продлили только до 1 октября

4-09-2020, 09:45

В Луганской области продолжают тушить пожары в Новоайдарском районе

4-09-2020, 09:38

В Украине обновили уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в регионах

4-09-2020, 09:32

В штабе ООС за 3 сентября не фиксировали обстрелов со стороны террористов РФ

3-09-2020, 16:46

В Луганской области на пожаре погиб военный

3-09-2020, 12:15

Комитет избирателей Украины рассказал кто больше всего прогуливает заседания в Верховной Раде

3-09-2020, 11:05

Кабмин хочет занять 100 млн долларов для дорог и сельского хозяйства Луганской области

Новости Украины:

4-09-2020, 12:00

В Киеве ГБР задержало полицейского с 40 граммами кокаина

4-09-2020, 11:55

В Киеве 106 домов получат 70% финансирования на энергомодернизацию

4-09-2020, 11:36

В Одессе заболевшим COVID-19 медикам выплатят одноразовую помощь

2-09-2020, 14:50

В Киеве избили народного депутата

1-09-2020, 13:08

Какого поставщика выбрать для своего магазина косметики?

31-08-2020, 21:38

В Житомирской области пытались взорвать поезд с топливом

31-08-2020, 15:17

В Одессе боевики напали на марш «Прайд 2020»

27-08-2020, 10:18

Из-за военных учений ограничат движение по трассе Киев-Чоп в Ровенской области

26-08-2020, 17:25

Из-за дефицита воды в Симферополе ввели графики подачи

25-08-2020, 13:59

Нардепы подержали популистскую идею Зеленского о повышении минимальной зарплаты

25-08-2020, 11:12

В Киеве на 25 августа объявили штормовое предупреждение

25-08-2020, 11:03

В учебном центре «Десна» взорвалась граната - 1 погибший и трое раненых

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

Российские террористы сорвали перемирие - ранен боец ВСУ » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня