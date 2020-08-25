Российские террористы сорвали перемирие - ранен боец ВСУ

6 сентября 2020 на 42-й день режима прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности достигнуты трехстороннего контактной группой и осуществили прицельный обстрел украинских позиций.

Как сообщает пресс-центр ООС, российские террористы открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Обстрел свидетельствует о том, что армия РФ идет на срыв договоренностей, которые были достигнуты контактной группой 22 июля 2020. Сегодняшний обстрел раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не стремится к миру.

Штаб ООС вместо адекватного ответа сообщил что дает еще одну возможность так называемым «ДНР» и «ЛНР» выполнить требования, которые были определены трехсторонним контактной группой 22 июля 2020 придерживаться полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. В противном случае при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств.