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В Северодонецке родителям из бюджета компенсируют питание школьников 1-4 класса

Сегодня, 13:28 citynews.net.ua | Напечатать

Руководитель ВЦА м. Северодонецк подписал распоряжение, которым будет обеспечена компенсацию стоимости питания учащихся общеобразовательных учебных заведений в период с 1 сентября по 1 октября 2020 года путем перечисления установленной стоимости питания на карточные счета родителей через уполномоченные банки.

Также этим распоряжением с 1 сентября 2020 утверждены размеры денежной компенсации стоимости продуктов питания:

  • учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования города Северодонецка при соответствующей норме питания на одного ребенка в сумме 17,40 грн;

детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей из малообеспеченных семей, детей с особыми образовательными потребностями, которые учатся в специальных и инклюзивных классах при соответствующей норме питания на одного ребенка в возрасте:

  • от 6 до 10 лет - в сумме 17,40 грн .;
  • после 10 лет и старше - в сумме 20,80 грн.

Указанные выплаты будет осуществлять отдел образования военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области с учетом требований действующего законодательства.

Сейчас отделом образования определяется количество детей для проведения расчетов по подготовке выплат компенсации стоимости продуктов питания за первую неделю обучения. В то же время ведется работа с родителями и учреждениями банков по открытию счетов и выдачи карточек тем родителям, у которых карточки отсутствуют.


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