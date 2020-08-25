В Луганской области уже почти 400 заболевших COVID-19. В Украине - 51 человек умер

По состоянию на 4 сентября в Луганской области зарегистрировано 396 случаев COVID-19. За сутки в области выявлено 22 новых случая.

Северодонецк +12;

Лисичанск +3;

Рубежное 1;

Станично-Луганский район +3;

Новоайдарский район 2;

Сватовский район +1.

Среди новых случаев контактировали с выявленными ранее - 7 человек; с симптомами пневмонии и тяжелого течения ОРВИ - 10 человек; прибыли из оккупированных российскими террористами районов Луганской области- 5 человек.

Активных больных - 177 человек, в т.ч. 6 детей. Лечатся в стационарах - 51, амбулаторно - 126.

В Украине за прошедшие сутки выявили рекордное количество - 2723 человека с заболеванием коронавирус, умер от болезни 51 пациент

Госпитализировали также рекордное количество - 532 пациента. Выздоровели 937 человек.

Наибольшее количество случаев COVID-19 обнаружили в Харьковской (371) и Одесской (225) областях и в столице (319).