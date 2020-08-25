Срок действия карт Ощадбанка для переселенцев продлили только до 1 октября

Срок действия банковских карт ВПО, который истек во время карантина, продлен до 1 октября 2020 года и повторно продлен не будет.

Об этом сообщает БФ Право на захист.

Новые банковские карточки на замену, срок действия которых истекает, перевыпускаються автоматически и беззаявления на перевыпуск карты.

Для получения карты в отделении банка необходимо сначала осуществить регистрацию в электронной очереди банка в удобное для вас время и забрать карту в отделении АО «Сбербанк».

Регистрация возможна следующими способами:

по ссылке: https://bit.ly/3gwJFy4 через чат бот в Telegram по имени @Oschadbot или в Messenger m.me/Oschadbot через контакт центр Сбербанка: 0800210800

Напоминаем, что необходимость прохождения физической идентификации в отделениях АО «Ощадбанк» приостановлена ​​на время действия карантина и 60 дней после снятия карантина.

Пенсии и социальные выплаты на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены продолжаются начисляться и выплачиваться без дополнительных требований.



