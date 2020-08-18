В Украине обновили уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в регионах

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 3 сентября, принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

Новое распределение вступит в силу с 00:00 7 сентября 2020.

Несмотря на рост заболеваемости, Луганская и Донецкая области отнесены к «Зеленой» зоне.

«Красный» уровень будет установлен в:

Ивано-Франковской области: г. Ивано-Франковск, г. Коломыя, г. Калуш и в Косовском, Тисменицком районах;

Одесской области: городах Беляевка, Измаил и Болградском районе;

Ровенской области: г. Дубно и в Костопольском районе;

Тернопольской области: городах Тернополь, Бережаны, Чертков и в Бережанском, Бучацком, Гусятинском, Монастырском, Теребовлянском, Тернопольском и Чертковском районах;

Харьковской области: Великобурлукском районе;

Черновицкой области: г. Черновцы и в Выжницком, Глыбоцком, Заставнивском, Кицманском, Новоселицком, Сторожинецком районах;

Черниговской области: Боровичском районе.

«Оранжевый» уровень будет установлен в:

Винницкой области: Винницком районе;

Волынской области: г. Луцк и в Луцком районе;

Житомирской области: г. Бердичев, Коростень и в Бердичевском, Житомирском, Коростенском, Лугинском, Попельнянском районах;

Закарпатской области: городах Ужгород, Мукачево, Чоп и в Виноградовском, Межгорском, Мукачевском, Тячевском, Ужгородском районах;

Ивано-Франковской области: городах Болехов, Бурштын, Яремче, и в Богородчанском, Верховинском, Галицком, Городенковском, Долинском, Калушском, Коломыйском, Надвирнянском, Рогатинском, Рожнятовском, Снятинском, Тлумацкому районах;

Киевской области: г. Березань, Ирпень, Фастов и в Киево-Святошинском, Яготинском районах;

Львовской области: г. Львов, Дрогобыч, Самбор и в Городокском, Жовковском, Николаевском, Перемышлянском, Пустомытовском районах;

Одесской области: г. Черноморск и в Беляевском, Измаильском, Овидиопольском, Тарутинском районах;

Ровенской области: г. Острог и в Гощанскому, Демидовском, Дубенском, Заричненскому, Здолбуновском, Корецком, Ровенском районах;

Сумской области: г. Суми;

Тернопольской области: г. Кременец и в Борщевском, Залищицком, Збаразьському, Зборивском, Козивском, Кременецком, Лановецком, Подволочиском, Пидгаецком, Шумскому районах;

Харьковской области: г. Харьков, Люботин, Первомайский и в Харьковском районе;

Хмельницкой области: г. Славута и в Волочиском, Новоушицком, Теофипольском, Ярмолинецком районах;

Черновицкой области: г. Новоднестровск и в Герцаивском, Кельменецком, Путильском, Сокирянском, Хотинском районах;

Черниговской области: г. Нежин и в Нежинском, Носовском районах.