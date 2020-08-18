Комитет избирателей Украины рассказал кто больше всего прогуливает заседания в Верховной Раде

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения парламентскими фракциями пленарных заседаний Верховной Рады в первый год работы (29 августа 2019 - 29 августа 2020).

По данным КИУ высокие показатели посещения у депутатов фракции «Слуги народа» и «Европейской солидарности». В среднем пленарные заседания посещали 78% депутатов монобильшинства и 75% депутатов ЕС.

Несколько ниже показатели у депутатов «Голоса». В среднем на заседаниях были зарегистрированы 72% депутатов фракции.

Самые низкие показатели посещаемости у народных депутатов «Оппозиционной платформы За жизнь» и ВО «Батькивщина». В среднем пленарные заседания посещали 62% депутатов ОПЗЖ и 61% депутатов «Батькивщины».

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что «существует широко разрекламированная тезис о том, что депутаты этого созыва чаще посещают пленарные заседания, чем их предшественники. Однако цифры указывают, что такая оценка не всегда соответствует действительности.

К примеру, за первый год работы ВР IX созыва ни одна фракция не показателей посещаемости выше 80%. Тогда как в ВР VIII созыва сразу несколько фракций демонстрировали такие результаты.

В 2017 году по данным КИУ средние показатели посещения были такими: Народный Фронт - 84%, БПП - 83%, Радикальная партия Олега Ляшко - 80%, что выше показателям, чем у депутатов монобильшости и других фракций Рады».