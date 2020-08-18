Кабмин хочет занять 100 млн долларов для дорог и сельского хозяйства Луганской области

Кабинет Министров Украины одобрил привлечение кредита в размере 100 000 000 долларов США от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для реализации проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение» и определил состав делегации Украины для участия в переговорах с банком.

Также Правительство уполномочило Вице-премьер-министра Украины - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова подписать с МБРР Соглашение о соответствующей ссуде.

Проектом предусмотрено проведение капитального ремонта около 183 км автомобильных дорог в Луганской области, которые являются ключевыми транспортными коридорами в регионе, и привлечение инвестиций для восстановления сельского хозяйства через реализацию отдельных сельскохозяйственных субпроектов, направленных на ликвидацию последствий вооруженной агрессии РФ для сельскохозяйственной отрасли на территории Луганской области, подконтрольной Правительства Украины.

В Кабмине надеются, что привлечение инвестиций в местную инфраструктуру за кредитные средства позволит добиться роста экономических возможностей, сотрудничества и включения в социально-экономическую жизнь страны громад, пострадавших в результате агрессии РФ.

В рамках подготовки проекта Минреинтеграции разработаны рамочные документы по управлению окружающей и социальной средой, порядок управления трудовыми ресурсами, а также процедура отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества которые будут внедряться в ходе реализации проекта.

Кредит предоставляется на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет - льготные.