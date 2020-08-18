За 2 сентября в Украине выявлено 2430 новых случаев COVID-19. В Луганской области +17

За сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской области и в городе Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Луганской области выявлено 17 новых случаев COVID-19.

- Северодонецк +3 случаи (2 - с клиническими проявлениями, 1 - прибывший из оккупированных районов)

- Лисичанск 2 (больные пневмонией);

- Рубежное 1 (больной пневмонией);

- Меловской район +7 (6 - контактировавших с заболевшими ранее, 1 - больной пневмонией);

- Попаснянский район +1 (больной пневмонией);

- Белокуракинский район +1 (прибывший из оккупированных районов)

- Кременской район +1 (больной пневмонией);

- Станично-Луганский район +1 (прибывший из оккупированных районов).

Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано: в Харьковской области — 301, в Киеве — 280, в Тернопольской области — 242, во Львовской области — 209, в Ивано-Франковской области — 163, в Черновицкой области — 137 и в Одесской области — 116, из которых 52 — это город Одесса.

Всего за 2 сентября в Украине выявлено 2430 новых случаев COVID-19, 54 пациента умерли из-за осложнений.

С начала эпидемии выявлено 128 228 случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели — 59676 человек (+859 сутки), умерло из-за последствий коронавируса — 2710 человек.