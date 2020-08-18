За 2 сентября в Украине выявлено 2430 новых случаев COVID-19. В Луганской области +17

За 2 сентября в Украине выявлено 2430 новых случаев COVID-19. В Луганской области +17Сегодня, 10:35
За сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской области и в городе Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В Луганской области выявлено 17 новых случаев COVID-19.
- Северодонецк +3 случаи (2 - с клиническими проявлениями, 1 - прибывший из оккупированных районов)
- Лисичанск 2 (больные пневмонией);
- Рубежное 1 (больной пневмонией);
- Меловской район +7 (6 - контактировавших с заболевшими ранее, 1 - больной пневмонией);
- Попаснянский район +1 (больной пневмонией);
- Белокуракинский район +1 (прибывший из оккупированных районов)
- Кременской район +1 (больной пневмонией);
- Станично-Луганский район +1 (прибывший из оккупированных районов).
Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано: в Харьковской области — 301, в Киеве — 280, в Тернопольской области — 242, во Львовской области — 209, в Ивано-Франковской области — 163, в Черновицкой области — 137 и в Одесской области — 116, из которых 52 — это город Одесса.
Всего за 2 сентября в Украине выявлено 2430 новых случаев COVID-19, 54 пациента умерли из-за осложнений.
С начала эпидемии выявлено 128 228 случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели — 59676 человек (+859 сутки), умерло из-за последствий коронавируса — 2710 человек.
- Винницкая обл — 4149 (85)
- Волынская обл — 5662 (+73)
- Днепропетровская обл — 2518 (+64)
- Донецкая обл — 1549 (+44)
- Житомирская обл — 3471 (+29)
- Закарпатская обл — 7788 (+91)
- Запорожская обл — 1708 (+51)
- Ивано-Франковская обл — 9685 (+163)
- Кировоградская обл — 833 (+7)
- Киев — 14158 (+280)
- Киевская обл — 5931 (+89)
- Львовская обл — 15116 (+209)
- Луганская обл — 373 (+27)
- Николаевская обл — 1372 (+52)
- Одесская обл — 7813 (+116)
- Полтавская обл — 855 (+23)
- Ровенская обл — 9476 (+80)
- Сумская обл — 1629 (+58)
- Тернопольская обл — 6637 (+242)
- Харьковская обл — 9941 (+301)
- Херсонская обл — 435 (11);
- Хмельницкая обл — 2740 (+110)
- Черновицкая обл — 10624 (+137)
- Черкасская обл — 1670 (+28)
- Черниговская обл — 2050 (60).