С 1 октября монеты 25 копеек перестанут быть платежным средством

С 1 октября монеты 25 копеек перестанут быть платежным средствомСегодня, 09:20
Монеты 25 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года. То есть ими нельзя будет рассчитываться за товары или услуги.
Сейчас 25 копеек не размениваются из-за вывода из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, которое произошло в прошлом году.
Благодаря их изъятию из обращения эта проблема решится.
Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов, кратных 10 копейкам, в течение следующих трех лет:
- в течение первого года с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2021 включительно - во всех отделениях украинских банков;
- в течение трех лет с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2023 включительно - в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).