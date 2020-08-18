С 1 октября монеты 25 копеек перестанут быть платежным средством

Монеты 25 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года. То есть ими нельзя будет рассчитываться за товары или услуги.

Сейчас 25 копеек не размениваются из-за вывода из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, которое произошло в прошлом году.

Благодаря их изъятию из обращения эта проблема решится.

Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов, кратных 10 копейкам, в течение следующих трех лет: