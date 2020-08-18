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Российские террористы стреляли из гранатомета в Марьинке

Сегодня, 09:11 citynews.net.ua | Напечатать

2 сентября на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-центре ООС, неприцельно выстрелом из подствольного гранатомета боевики пытались спровоцировать ВСУ на участке фронта вблизи Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет.
С начала текущих суток, 3 сентября, в зонах ответственности украинских военных обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере. 


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