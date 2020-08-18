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Компенсация за разрушенное жилье на Донбассе: механизм выплат в Украине

Сегодня, 21:32 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 2 сентября 2020, утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для осуществления денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.
«В Государственном бюджете Украйны на 2020 год на эти цели предусмотрено 20 млн гривен. Минреинтеграции определено главным распорядителем средств. Спасибо коллегам за поддержку. Решение очень важное», - отметил вицепремьер-министр Украины-министр по вопросам реинтеграции ТОТ Украины Алексей Резников.
Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 000 гривен.

В результате выделенной из бюджета суммы хватит всего на 66 разрушенных домов или на 120 поврежденных.
Бюджетные средства будут распределяться среди граждан на основании информации о жилье пострадавших, которую будут собирать региональные органы социальной защиты населения и органы местного самоуправления.
Пострадавшими признаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, жилые дома или квартиры которых повреждены или разрушены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной вооруженной агрессией РФ. Денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014.
Обследование поврежденного и разрушенного жилья, его учет проводить органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия военно-гражданские администрации. Также они будут составлять списки пострадавших и выдавать справки о признании лица пострадавшим в результате указанной ЧС военного характера вследствие вооруженной агрессии РФ.
Решение о предоставлении денежной компенсации на основе составленных списков принимать специальные комиссии, образованные при органах местного самоуправления и при военно-гражданских администрациях. Эта комиссия будет определять и размер денежной компенсации, которая будет выплачиваться пострадавшим.
Кабмин также поручил Донецкой и Луганской обладминистрации течение месяца сформировать и организовать работу комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилье которых было разрушено.


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Компенсация за разрушенное жилье на Донбассе: механизм выплат в Украине