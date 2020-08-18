В Станице Луганской горит камыш на старых прудах - эвакуируют село Болотенное и Валуйское

В Станице Луганской возник пожар на старых прудах возле рыбхоза. По информации местных жителей огонь распространяется в стороны жилых домов послека Валуйское и Болотенное.

Как сообщилив управлении ДСНС Луганской области, пожар возник в сухой траве и распространился на камыш и лесную подстилку у Возле с. Болотенное Станично-Луганского района.

В настоящее время пожар охватил площадь около 80 га.

Ситуация осложняется сильными порывами ветра, из-за которых пожар и дым угрожают населенным пунктам с. Болотенное, с. Валуйское и пгт Станица Луганская.

Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации.

К тушению пожаров привлечено 108 человек и 17 ед. техники, из них от ДСНС - 47 человек и 12 ед. техники.

С целью оказания помощи в тушении пожаров в Луганской области дополнительно привлечено около 100 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Вчера в районе Станицы Луганской военным и спасателям уже пришлось ликвидировать пожар, который возник по вине местных жителей сжигавших траву.