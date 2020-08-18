В Луганской области за сутки 28 новых случаев COVID-19

За 1 сентября в Луганской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев заболевания COVID-19:

Северодонецк +16;

Лисичанск + 4;

Беловодский район 2;

Старобельский район +3;

Сватовский район 1;

Новоайдарский район 2.

Среди выявленных лиц контактировали с заболевшими ранее - 15; прибывшие из ТОТ - 4; подозрительных случаях с клиническими признаками - 9.

Активных больных, сегодня, 155 человек (в т.ч. 8 детей). Лечатся в стационарных учреждениях области - 43 человека, амбулаторно - 112.

В Украине за 1 сентября выявлен COVID-19 у рекордного количества людей - 2495 случаев. Умер 51 больной, выздоровели - 1015 человек.

В Киеве зафиксировано 332 новых случая и 5 летальных. Кроме того, 87 новых случаев и 5 летальных зафиксировано в Киевской области.

В Харьковской области - 302 новых случая болезни, 6 летальных, во Львовской области - 204 новых больных и 10 пациентов умерли, в Одесской области - 203 выявленных случая, 2 летальных.