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В Северодонецке на газоне обнаружили пьяное тело с 9-месячным младенцем

Сегодня, 13:26 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера, 1 сентября, в 17.00, в дежурную часть Северодонецкого полиции поступило сообщение от прохожих о том, что на газоне вблизи около дома 23 по ул. Маяковского Северодонецк на траве лежит человек, а рядом с ним ползает ребенок.
На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские и сотрудники ювенальной превенции. Патрульные пытались успокоить 26-летнего мужчину, который агрессивно себя вел. Детские полицейские, убедившись что младенец невредим, начали поиски матери ребенка. Розыск женщины осложнял тот факт, что у родственников мужчины не было ни контактов, ни адреса его сожительницы - матери ребенка.
Как сообщили в пресс-службе полиции, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение женщины было установлена. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на нее составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП Украины.

 
На этот раз все закончилось хорошо, ребенок не стал жертвой ни несчастного случая, ни преступления. С матерью ребенка проведена профилактическая работа.

При этом полиция не сообщает о наказании для мужчины, который напился будучи с ребенком (даже если и не своим) на руках.


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