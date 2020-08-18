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В Попасной сгорело 7 домов из-за подпала травы - фото

Сегодня, 12:25 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера, 1 сентября, в полицию поступило сообщение диспетчера ДСНС о том, что в 14.15 произошел пожар в городе Попасная и возгорания сухой травы в поле между с. Новоалександровка (территория находится на линии разграничения). В результате пожара загорелись 7 нежилых домов по ул. Парусовка в Попасной. Кроме того, в результате пожара было еще поврежден 1 жилой дом и 3 нежилых в селе Новоалександровка Попаснянского района.

Также продолжается ликвидация ще двух пожаров в Попаснянском районе -  огнем охвачено около 15 гектаров леса.

 

Уже 2 сентября, в три часа ночи, в районе населенного пункта Новолуганское было зафиксировано возгорание сухой травы площадью в пределах одного гектара. На данный момент пожар локализован. К ликвидации огня привлечено около 40 человек личного состава и техника подразделений Вооруженных Сил Украины и ДСНС.

Тушение огня осложняется тем, что участок возгорания находится в прифронтовом районе. При этом никакой угрозы для мирных жителей нет.


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