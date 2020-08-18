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Бюджет Украины за январь-август 2020 года выполнен с дефицитом в 40 миллиардов

Сегодня, 11:47 citynews.net.ua | Напечатать

Бюджет Украины за январь-август 2020 года выполнен с дефицитом в 40 миллиардов гривень, в том числе по общему фонду дефицит составил 51 миллиард гривень.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в августе 2020 году в общий фонд государственного бюджета поступило 85,4 млрд гривень, план выполнен на 119,7% или +14,0 млрд грн.

По платежам, взимание которых контролирует ГНС, поступления составили 56,3 млрд грн, утвержденный показатель выполнен на 133,2%, или +14,0 млрд грн.

Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали:

  • налог на добавленную стоимость (9,2 млрд), в том числе за счет борьбы со злоупотреблениями при возмещении налога из бюджета;
  • рентная плата за пользование недрами (1,7 млрд)
  • налог на доходы физических лиц и военный сбор (0,9 млрд)
  • акцизный налог (0,5 млрд).

При этом полностью выполнен месячный роспись по налогу на прибыль предприятий — в государственный бюджет поступило 18,1 млрд грн, или 100,8% от планового показателя.

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей в августе 2020 составляли 26,9 млрд грн. Начиная с июня текущего года уже третий месяц подряд Гостаможслужба выполняет месячный роспись по поступлениям таможенных платежей, в том числе выполнение составляет в июне — 100,1%, в июле — 100,4% и в августе — 101,1%.

За последние четыре месяца текущего года невыполнение бюджетной росписи по сравнению с январем-апрелем, сократилось почти на 26 млрд грн — до «минус» 18,4 млрд грн, в результате кумулятивный показатель выполнения по итогам января-августа улучшился до 97,0% (январь–апрель 2020 выполнение составило 86,1% или — 44,2 млрд грн).

По оперативным данным ГКСУ за январь–август 2020 расходы по общему фонду государственного бюджета составили 646 млрд гривень, или 87,4% от росписи отчетного периода. При этом, социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений.

За январь–август 2020 государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 40,0 млрд грн, в том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 51,0 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 127 млрд гривень.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь–август 2020 составили 378 млрд гривень, или 92,3% от запланированных на этот период.


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