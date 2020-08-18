Минреинтеграции назначило выплаты бывшим пленным и семьям заложников российских террористов

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции) возобновило работу Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц бывшими лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществление мероприятий, направленных на их социальную защиту.

Во время заседания Межведомственная комиссия приняла решение о выплате украинским гражданам материальной помощи. В частности, 10 семей незаконно заключенных Российской Федерацией украинских граждан, которые сейчас находятся за решеткой, получат выплаты на правовую помощь в размере 100 тыс. грн. Кроме этого, еще 18 украинских граждан, освобожденных из русского плена, признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Все они также получат материальную помощь от государства в размере 100 000 гривен каждый.

«Выделение этих средств должно помочь в решении вопросов юридической защиты, содержание жилья, трудоустройства, физической и психологической реабилитации, реализации других прав и потребностей уволенных из плена и семей тех украинских граждан, кто еще находится за решеткой в ​​РФ или на временно оккупированных Россией украинских территориях . Восстановление выплат материальной помощи в связи с этим очень важно», - сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

Он также отметил, что решение о выделении средств фактически является дополнительным инструментом публичной фиксации ответственности Российской Федерации как государства-агрессора, за нарушение прав украинских граждан и последующего восстановления их на уровне институтов Европейского суда по правам человека.