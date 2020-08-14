В оккупированном Славяносербске закрыли школы, рынки и запретили транспортное сообщение

В оккупированном российскими террористами Славяносербске закрыли школы, рынки и запретили транспортное сообщение из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Решение о карантине города было принято оккупационными властями 31 августа 2020 года.

Также российскими оккупантами в Славяносербске введен запрет на передвижение всех видов общественного транспорта (городской, пригородный, междугородний, такси), запрет на передвижение личного транспорта за пределы Славяносербска.

Срок — с 23:00 31 августа 2020 года «до особого распоряжения».

При этом передвижение специализированного, служебного, аварийного транспорта, а также транспорта по доставке пищевых продуктов будет осуществляться без ограничений.

Также с 1 сентября до особого распоряжения на территории пгт Славяносербск прекращают работу рынки всех форм собственности.



