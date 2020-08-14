Под Северодонецком опять лесной пожар в Боровском лесничестве

Под Северодонецком опять лесной пожар в Боровском лесничествеВчера, 13:15
Под Северодонецком в Боровском лесничестве опять вспыхнул лесной пожар.
Как сообщили в пресс-службе Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства, информация о возгорании поступила в 11 часов утра, 1 сентября.
Пожар возник в квадратах 107 и 108 Боровского лесничества.
В 11-40 пожарные расчеты и работники лесничества приступили к тушению.
В настоящее время на ликвидации пожара задействовано 5 автомобилей ДСНС, 3 пожарных модуля, 1 КАМАЗ, 2 трактора.
На данный момент тушение продолжается, помощь прибывает