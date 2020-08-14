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Под Северодонецком опять лесной пожар в Боровском лесничестве

Вчера, 13:15 citynews.net.ua | Напечатать

Под Северодонецком в Боровском лесничестве опять вспыхнул лесной пожар.
Как сообщили в пресс-службе Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства, информация о возгорании поступила в 11 часов утра, 1 сентября.

Пожар возник в квадратах 107 и 108 Боровского лесничества.

В 11-40 пожарные расчеты и работники лесничества приступили к тушению.

В настоящее время на ликвидации пожара задействовано 5 автомобилей ДСНС, 3 пожарных модуля, 1 КАМАЗ, 2 трактора.
На данный момент тушение продолжается, помощь прибывает


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