Под Северодонецком опять лесной пожар в Боровском лесничестве

Под Северодонецком в Боровском лесничестве опять вспыхнул лесной пожар.

Как сообщили в пресс-службе Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства, информация о возгорании поступила в 11 часов утра, 1 сентября.

Пожар возник в квадратах 107 и 108 Боровского лесничества.

В 11-40 пожарные расчеты и работники лесничества приступили к тушению.

В настоящее время на ликвидации пожара задействовано 5 автомобилей ДСНС, 3 пожарных модуля, 1 КАМАЗ, 2 трактора.

На данный момент тушение продолжается, помощь прибывает