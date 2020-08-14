За сутки в Луганской области 13 новых случаев COVID-19 и уже третья смерть от коронавируса

За последние сутки в Луганской области зарегистрировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (из них 2 детей), в т.ч .:

Меловской район - 8;

Северодонецк - 1;

Лисичанск - 2;

Попаснянский район - 2.

Среди заболевших 9 человек контактировавших с выявленными ранее, 2 - больные пневмонией, 1 - больной бронхитом, 1 - прибывший из ТОТ.

Один человек в возрасте 60 лет, жительница Попаснянского района, умерла. Причина смерти - коронавирусная пневмония.

На стационарном лечении находятся 45 человек, лечатся амбулаторно - 90.