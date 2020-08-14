Российские террористы обстреливали Авдеевку и Водяное

За прошедшие сутки, 31 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 2 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Провокация из стрелкового оружия отмечена на участке фронта вблизи Водяного. Кроме того, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета зафиксированы вблизи Авдеевки. Эти огневые провокации противника не несли угрозы личному составу, поэтому подразделения ВСУ оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 1 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.