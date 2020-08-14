С 1 сентября в Украине увеличивается размер минимальной пенсии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 822-их «О внесении изменений в Закон Украины» О Государственном бюджете Украины на 2020 год», принятый Верховной Радой Украины на внеочередной сессии 25 августа 2020, согласно которому с 1 сентября увеличена минимальная заработная плата с 4723 до 5000 гривень.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет — для женщин.

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, увеличится с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

Всего в Украине будут пересчитаны пенсии для 1,6 млн пенсионеров.

Пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.