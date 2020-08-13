В Украине с 5 сентября официально стартует избирательная кампания

30 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия объявила с 5 сентября 2020 начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, решение принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины.

При этом принято во внимание Постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года «О назначении очередных местных выборов в 2020 году», постановлением ЦИК от 8 августа 2020 года № 160 «О первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020», № 161 «О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020» и от 14 августа 2020 № 176 «О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года».

Этими постановлениями жители крупнейших городов Луганской области - Северодонецка и Лисичанска лишены права выбирать местные советы и мэров своих населенных пунктов. Также выборы не будут проводиться и в прифронтовых Счастье, Попасной, Станице Луганской.

Кроме того, Комиссия внесла изменения в свое постановление от 8 августа 2020 № 163 «О Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года», изложив указанный Календарный план в новой редакции.