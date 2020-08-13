Российские террористы продолжают минировать позиции ВСУ запрещенными ПОМ-2

30 августа российские террористы обстреляли позиции ВСУ около Марьинки из стрелкового оружия со стороны оккупированной территории Донецкой области.

Также, на этом участке фронта, с помощью ручного противотанкового гранатомета враг совершил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа «квардокоптер».

Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавлення каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.