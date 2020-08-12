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«Нафтогаз Украины» повысил цену на газ для населения почти в 1,5 раза

Вчера, 10:45 citynews.net.ua | Напечатать

«Нафтогаз Украины» установил цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с августом цена газа выросла на 1460 гривен (на 45%).

В рамках тарифа «Годовой» цена газа с 1 по 15 В сентябре останется на уровне 4,73 грн / куб. м. с НДС, без стоимости распределения (доставки). С 16 по 30 сентября включительно цена тарифа составит 5,24 грн / куб.

По мнению компании, рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона. Вместе с тем, в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа.

До 15 сентября включительно цена на тариф «Годовой» остается на уровне августовской, поскольку спрос на подключение тарифа растет как в имеющихся клиентов, так и у тех потребителей, кто все еще находится в процессе перехода в ГК «Нафтогаз Украины».

Если клиент использует расчетный объем газа быстрее, чем за 12 месяцев, он будет оплачивать дополнительный объем потребления по расценкам по тарифу «Годовой». Если клиент не использует расчетный объем газа за 12 месяцев, деньги за неиспользованный газ будут возвращены на его абонентский счет.


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