» » В Украине за сутки от COVID-19 умерли 49 человек

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 49 человек

Вчера, 09:44 citynews.net.ua | Напечатать

За 26 августа в Украине выявлено 1974 новых случаев коронавируса COVID-19, при этом умерли от коронавируса 49 больных, а выздоровели 763 человека.

В Луганской области количество больных увеличилось на 7 человек. Всего с начала тестирования заболели 264 человека.

По данным СНБО, Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировано в Киеве - 220, при этом 4 больных умерли. В Киевской области еще 94 новых случая и 6 летальных.

В Харьковской области 218 новых случаев и 5 летальных.

Во Львовской области 203 новых случая и 7 летальных.

В Одесской области 185 новых случаев и 3 летальных.

В Ивано-Франковской области - 164 новых случая, 4 летальных.

В Черновицкой области - 159 новых случая и 5 летальных.

В Тернопольской области - 141 случай, без жертв.

На Закарпатье - 82 новых случая и 3 летальных.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:17

За сутки в Украине выявлено 2438 новых случаев COVID-19

Сегодня, 10:07

В Попснянском и Марковском районах местные жители опять пытались сжечь свои дома

Сегодня, 09:57

27 августа российские террористы обстреляли Авдеевку из РПГ

Вчера, 16:13

В Москве  заявили, что подготовка к саммиту «нормандской четверки» не завершена

Вчера, 16:01

«Укринтерэнерго» требует отключить Попаснянский водоканал от электроэнергии

Вчера, 15:50

В Луганской области количество заболевших COVID-19 выросло до 275 человек

Вчера, 13:00

В Меловом россияне бросили через забор карты украинских банков

Вчера, 12:30

В Донецкой области ДБР отправило в суд дело полицейского наркоторговца и взяточника

Вчера, 11:47

В Северодонецке, Лисичанске и Новоайдаре изменится срок выплаты пенсий из-за Укрпочты

Вчера, 11:30

В Луганской области 1700 человек обратились в центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина»

Вчера, 10:45

«Нафтогаз Украины» повысил цену на газ для населения почти в 1,5 раза

Вчера, 10:32

В Луганской области разыграли «хитрый» тендер на ремонт трассы «Демино-Олександрівка» — Сватово-Лисичанськ-Луганськ

Новости Украины:

Вчера, 10:18

Из-за военных учений ограничат движение по трассе Киев-Чоп в Ровенской области

26-08-2020, 17:25

Из-за дефицита воды в Симферополе ввели графики подачи

25-08-2020, 13:59

Нардепы подержали популистскую идею Зеленского о повышении минимальной зарплаты

25-08-2020, 11:12

В Киеве на 25 августа объявили штормовое предупреждение

25-08-2020, 11:03

В учебном центре «Десна» взорвалась граната - 1 погибший и трое раненых

21-08-2020, 08:01

Нацполиция взяла ситуацию с реестрами избирателей Одесской области под свой контроль

18-08-2020, 15:29

Во Львове сгорела женщина в детском саду

18-08-2020, 09:24

В Харькове с 17 августа, усилили карантинные ограничения

14-08-2020, 09:34

«Минай» и «Ингулец» из 1 лиги перешли в украинскую Премьер-лигу

13-08-2020, 08:07

В Киеве будут перекрывать улицы для съемок фильма с Ван Даммом

12-08-2020, 21:46

В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы

12-08-2020, 13:32

В Одессе потребовали убрать кондиционеры со зданий в историческом центре

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 49 человек » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня