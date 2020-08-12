В Украине за сутки от COVID-19 умерли 49 человек

За 26 августа в Украине выявлено 1974 новых случаев коронавируса COVID-19, при этом умерли от коронавируса 49 больных, а выздоровели 763 человека.

В Луганской области количество больных увеличилось на 7 человек. Всего с начала тестирования заболели 264 человека.

По данным СНБО, Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировано в Киеве - 220, при этом 4 больных умерли. В Киевской области еще 94 новых случая и 6 летальных.

В Харьковской области 218 новых случаев и 5 летальных.

Во Львовской области 203 новых случая и 7 летальных.

В Одесской области 185 новых случаев и 3 летальных.

В Ивано-Франковской области - 164 новых случая, 4 летальных.

В Черновицкой области - 159 новых случая и 5 летальных.

В Тернопольской области - 141 случай, без жертв.

На Закарпатье - 82 новых случая и 3 летальных.