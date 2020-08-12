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Восток SOS: Выборы на оккупированном Донбассе сейчас невозможны

Вчера, 12:59 citynews.net.ua | Напечатать

 Благотворительный фонд Восток SOS обеспокоен политическими заявлениями главы делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о необходимости пересмотреть постановление Верховной Рады Украины «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» от 15 июля 2020 года на предмет ее соответствия Комплекса мер на выполнения Минских соглашений (2015 года).

Ответственность за такие заявления переводится с главы делегации в ТКГ, назначенного Указом Президента Украины, на мифических «жителей Донецкой и Луганской области», с которыми якобы общался член ТКГ и пришел к выводу о необходимости пересмотреть вышеупомянутое постановление.

26 августа 2020 народные депутаты, которые входят в состав Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, вынуждены собираться для рассмотрения заявления Леонида Кравчука, которое ставит под сомнение профессионализм парламентариев и их способность принимать решения в пределах своих полномочий, включая вопросы организации и проведения выборов.

Фонд Восток SOS, что с 2014 года оказывает помощь пострадавшим в результате гибридной агрессии РФ на востоке Украины, а также свыше 6 лет исследует гуманитарную и ситуацию безопасности по обе стороны линии разграничения в Луганской и Донецкой областях, еще раз подчеркивает: проведение местных выборов на временно оккупированных территориях осенью этого года не представляется возможным.

Для проведения выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ необходимо реализовать комплекс мер по нормализации общественно-политической ситуации на оккупированных ныне территориях, предусматривает:

  • Возвращение контроля над ныне неконтролируемой участком Украино-Российской границы;
  • Демилитаризацию ОРДЛО - полное и безусловное выведение с этих территорий российских военнослужащих и наемников, а также военной техники. При необходимости введение на территорию ОРДЛО международного миротворческого контингента (без участия сил РФ);
  • Восстановление на временно оккупированных территориях работы независимых СМИ;
  • Возвращение политической конкуренции: Восстановление на территории ОРДЛО деятельности независимых политических партий и общественных движений;
  • Восстановление на территории ОРДЛО деятельности независимых общественных организаций и профессиональных союзов;
  • Восстановление справедливости: проведение эффективного расследования тяжких преступлений, совершенных в ходе конфликта, и установления причастности к совершению военных преступлений лиц, претендующих участвовать в политическом процессе в ОРДЛО;
  • Преодоление последствий коллективной травмы местного населения, полученной в результате шестилетнего господства жесткого репрессивного режима, установленного российскими прокси.

Реализация указанных мероприятий займет не менее года при условии объединения усилий государственного и общественного секторов, а также активного участия в этом процессе международных организаций и межгосударственных структур.

Еще раз заметим, что проведение поспешных выборов на временно оккупированных территориях, под политическим давлением со стороны государства-агрессора, будет профанацией волеизъявления жителей восточных областей Украины и надругательством над основополагающими принципами европейского сообщества.

Реформа децентрализации и формирование настоящего независимого местного самоуправления и способных громад не должны стать заложниками в руках политиков, которые годами инвестировали в сохранение советской системы управления.

Фонд Восток SOS призывает народных депутатов Украины - членов Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства при рассмотрении обращения главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука руководствоваться исключительно украинскими национальными интересами, не идти на уступки государству-агрессору и защитить парламентские решения от политического влияния и краткосрочных пожеланий переговорщиков в Минске.


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