Российские агенты влияния в Италии, или как работают российские спецслужбы в Апеннинах

Одним из элементов «гибридной войны», которую в течение последних 20 лет российские специальные службы ведут против Украины и ее партнеров — стран западной демократии, является деятельность так называемых российских культурных центров.

Специфика работы российских спецслужб заключается в том, что с помощью «культурных центров», финансируемых и контролируемых правительством РФ, они пытаются сформировать в информационном поле стран Европы политические «группы поддержки», которые продвигают пророссийское мнение.

Первыми шагами президента РФ Путина в этом направлении было распоряжение от 2 февраля 2010 о создании «Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова». Этот фонд является российской неправительственной организацией со штаб-квартирой в Москве. Официальные задачи фонда: продвигать внешнеполитические интересы России, формировать за рубежом благоприятный для России общественный, политический и деловой климат; привлекать к внешнеполитическим процессов институты гражданского общества.

Для достижения вышеуказанных целей фондом осуществляется финансовая поддержка СМИ и информационных ресурсов, ориентированных на достижение уставных целей этой организации.

Впрочем, как свидетельствуют факты, реальная работа сотрудников фонда существенно отличалась от задекларированных уставных целей.

В 2012 году Фонд Горчакова впервые упоминается в отчете Бюро по защите Сатверсме (Латвия) — военного института государственной безопасности Латвии. В отчете бюро говорится, что Фонд Горчакова осуществляет финансовую помощь мероприятий, целью которых является имитация поддержки гражданского общества. Стоит отметить, что бюро является главным органом по осуществлению разведывательных и контрразведывательных функций латвийского государства, а также защиты секретов НАТО и ЕС.

В марте 2013 года еще одна балтийская страна — Эстония — отказала во въезде пяти сотрудникам фонда, которые должны принимать участие в работе конференции «Балтийский диалог-2013». Свой отказ эстонские чиновники обосновали тем, что «предоставленная ​​информация, подтверждающая цель и условия предполагаемого пребывания, была недостоверной».

По информации украинских спецслужб, Фонд имени Грочакова выступает легальным прикрытием создания так называемых «вербовочных центров» и продвижения интересов российских спецслужб в культурно-политической и финансово-экономической жизни стран, на территории которых действуют представительства организации.

На территории Украины начало активной деятельности сотрудников Фонда имени Горчакова приходится на период нахождения у власти экс-президента Украины Виктора Януковича. В 2013 году в Киеве, на базе одного из столичных вузов, сотрудники фонда организуют работу «информационного центра», который организовывает для студентов дипломатические семинары и встречи.

Параллельно с этим ведется работа со студенческой молодежью. Лучшим студентам сотрудники Фонда обещают трудоустройство в правительственных и неправительственных структурах Российской Федерации. Кроме обещаний относительно трудоустройства в будущем, осуществлялся отбор лучших украинских студентов и финансировался их выезд в РФ для участия в семинарах и форумах.

Фото: работа со студенческой молодежью.

В феврале 2015 сотрудники Службы безопасности Украины закрыли в Киеве российский фонд поддержки дипломатии имени А. М. Горчакова, обвинив его сотрудников в антигосударственной пропаганде.

Интересной и весьма показательной была реакция российской стороны на факт закрытия в Киеве представительства Фонда имени Горчакова. В блоге на сайте Совета Федерации глава международного комитета Константин Косачев написал следующее: «Накануне СБУ Украины распространила информацию, что закрыла за антигосударственную пропаганду Фонд имени А. М. Горчакова, работавший в Киеве на базе одного из вузов. Новость уже не удивляет. Если целую парламентскую фракцию — Оппозиционный блок — предлагают волевым решением распустить, а саму партию запретить только за то, что осмелились не поддержать одиозный законопроект о признании России агрессором».

Кроме Фонда имени Горчакова, в странах Европы под эгидой российских посольств и под дипломатическим прикрытием успешно работают и другие российские «центры культуры и дружбы».

В Италии такими центрами являются «Россотрудничество» и «Российский центр науки и культуры». Интересно, что оба, формально независимые друг от друга, структуры возглавляет Олег Осипов, профессиональный журналист, более 20 лет проработавший корреспондентом информагентства ТАСС, как в Москве, так и за рубежом.

С 2010 года при посольстве Российской Федерации в Италии начинает активную работу представительство российского правительственного агентства «Россотрудничество», созданного с официальными целями укрепления двусторонних связей между Италией и Россией в культурно-гуманитарной сфере, содействию в установлении контактов в области науки и спорта и предоставления поддержки соотечественникам.

24 ноября 2011 в центре Рима в Palazzo Santacroce был открыт Российский центр науки и культуры (РЦНК).

На открытии Центра глава представительства «Россотрудничество» в Италии Олег Осипов отметил, что «РЦНК в Риме — это только первая ласточка. В дальнейшем мы планируем расширять деятельность и на другие области, где проживают большие общины наших соотечественников. И мы нацелены на Милан, Венецию, Флоренцию и Неаполь».

Фото: РЦНК в Риме

Среди «организаций соотечественников», которые получают организационную и финансовую поддержку со стороны РЦНК, — культурная ассоциация «Русское поле», которую возглавляет эмигрантка из России Екатерина Корнилкова.

Фото: Екатерина Корнилкова

Корнилкова регулярно посещает оккупированные пророссийскими боевиками украинские города Луганск и Донецк, где встречается с главарями террористов. В Италии возглавляемая ею организация периодически проводит акции в поддержку так называемых Л/ДНР. Во время уличных акций активисты «Русского поля» распространяют среди итальянцев лживую информацию о том, что правительство в Киеве занимается геноцидом русскоязычных жителей Донбасса.

Кроме поддержки «организаций соотечественников», РЦНК проводит тематические семинары, на которых присутствовали представители итальянских политических партий и общественных организаций. Так, одним из постоянных гостей этих мероприятий является активист «Общества партизан Италии» Сильвио Маркони, член партии «Коммунистическое Возрождения в Италии». Маркони известен тем, что весной 2016 издал книгу «Донбасс. Черные нити памяти удалены». Тираж книги Маркони был направлен в «ЛНР», где торжественно был распределен среди местных библиотек.

Активную политическую деятельность в Италии ведет и дочь Осипова — Ирина, которая является президентом ассоциации «РИМ» (Российская — Итальянская молодежь). Ассоциация «РИМ» проводит публичные акции в поддержку «ЛНР» и «ДНР». Сама Осипова тесно связана с партией «Братья Италии» и является помощником главы партии Джорджии Мелони.

Фото: Лидер ассоциации РИМ И. Осипова

«Братья Италии — Национальный альянс» (итал. Fratelli d’Italia — Alleanza Nazionale) — итальянский политическая партия националистически-консервативного направления. К февралю 2014 называлась Братья Италии — Национальный правый центр (Fratelli d’Italia — Centrodestra Nazionale).

С 2014 года Осипова поддерживает личное знакомство с Андреа Пальмери, который сейчас находится в оккупированном Луганске и организует оттуда визиты своих соотечественников в «ЛНР».

В Луганске уже успели побывать член «правой» партии «Братья Италии — Национальный альянс» Маррон и депутат Европарламента от Италии Элеонора Форенца.

На уличных акциях, которые проводит Осипова, зафиксировано присутствие местных активистов «Координационного совета солидарности с Донбассом», учредителем которой является Орацио Мария Гнерре — политолог, лидер движения «Миллениум», главный редактор журнала «Номос». В свое время, отвечая на вопрос о событиях на востоке Украины, Гнерре заметил, что «смысл конфликта в Украине на самом деле очевиден. Центры власти Соединенных Штатов, которые защищают однополярный мировой порядок, пытаются окружить Россию с тем, чтобы позволить НАТО расширить свою военную мощь к границам Российской Федерации».

После таких ответов абсолютно неслучайной выглядит участие Гнерре в работе «Международного русского консервативного форума», который проходил в Санкт-Петербурге.

Другим участником форума от Италии был еще один итальянский друг Осиповой — Лука Бертони, представитель партии «Лига Севера».

Фото: Лука Бертони

«Лига Севера» — северо-итальянский сепаратистские партия, выступающая за предоставление провинциям Пьемонт, Венето и Ломбардия независимости, то есть создание нового государства со столицей в Милане. В составе партии — Луча Зайя, президент Венето, Роберт Кота, президент Пьемонта, и Роберто Марони, министр внутренних дел в четвертом кабинете Сильвио Берлускони.

В 2015 году Сальвини, лидер партии «Лига Севера», организовал в Милане конференцию, на которую пригласил представителей оккупационной власти Крыма.

Его коллега по партии Паоло Гримольди инициировал создание в парламенте Италии группы «Друзья Путина». Депутат партии «Движение пяти звезд» Марта Гранде на заседании палаты депутатов Италии показывала сфабрикованные картинки об украинцах и пугала итальянских политиков «фильтрационными лагерями» для русскоязычного населения. В интервью корреспонденту РИА Новости в Риме Александру Логунов председатель комиссии по международным делам нижней палаты итальянского парламента Марта Гранде заявила, что «несмотря на известные проблемы, Италия и Россия должны продолжать работать для укрепления своих связей в стратегических сферах, веками объединяющих наши страны».

В апреле 2016 депутат парламента Венеции от партии «Лига Севера» Стефано Вальдегамбери, автор резолюции № 15 «О признании права крымчан на самоопределение» и сенатор Паола де Пин без согласования с украинской стороной находились на территории аннексированного РФ Крыма, где принимали участие в работе ялтинского экономического форума. Во время визита в оккупированный Крым Стефано Вальгамбери заявил, что антироссийские санкции нанесли большой вред итальянской области Венето, поэтому время подумать о взыскании с Украины вреда. «Я думаю, что скоро нужно будет требовать с Украины компенсацию за ущерб, причиненный нам антироссийскими санкциями», — заявил он.

Он отметил, что ущерб от санкций, причиненный только одной области Венето, оценивается в 1 млрд €. По мнению Вальгамбери, санкции не имеют никакого смысла, однако пока усилия по их отмене успехом не увенчались.

В июле 2016 Италию посетил один из руководителей самопровозглашенной «Федерации профсоюзов ЛНР» Андрей Кочетов. В Италии Кочетов имел ряд встреч с функционерами партии «Коммунистического Возрождения в Италии». Тогда же была достигнута договоренность о визите в Луганск Элеоноры Флоренна и Сильвио Маркони.

Партия коммунистического возрождения (ПКВ, итал. Partito della Rifondazione Comunista, PRC) — итальянская коммунистическая партия, основанная в 1991 году при переходе Итальянской коммунистической партии на позиции социал-демократии. Председатель — Паоло Ферреро. Партия входит в объединение «Европейские левые» (на уровне ЕС), некоторое время участвовала в работе объединения «Европейские антикапиталистические левые». В Европарламенте входит во фракцию «Объединенных европейских левых — Северных зелено-левых». ПКВ участвовала в обоих кабинетах Романо Проди (1996-1998, 2006-2008). Печатный орган партии — газета «Liberazione».

14 декабря 2016 в Турине при попытке открытия «консульства ДНР» в Италии присутствовали представители правых и националистических партий и движений: член регионального парламента от партии «Братья Италии» Маурицио Маррон, член регионального парламента от партии «Лига Севера» Джианна Джанчиа, член парламента от партии «Вперед, Италия» Джилберто Пичетто, член национального парламента от партии «Братья Италии» Гаэтано Настрой, член европейского парламента от партии «Вперед, Италия» Алберто Чири.

»Консульство ДНР» в Италии якобы возглавляют два гражданина Италии: Маурицио Маррон и Элизео Бертолазо.

Стоит отметить, что группа итальянских депутатов от правящей Демократической партии направила парламентский запрос к правительству с требованием официально отреагировать на деятельность так называемого «представительства ДНР в Италии». Свою инициативу депутаты-левоцентристы обнародовали 16 января 2016 на пресс-конференции в Турине. В запросе к премьер-министру Италии, МИД и МВД парламентарии требовали ответа, не противоречит ли внешней политике Италии и ЕС открытие «представительства ДНР» и какие меры принимает правительство.

7 февраля 2017 депутат парламента Италии Акилле тотара передал премьер-министру Италии Паоло Джентолини «обращение» главарей «народных советов» ЛДНР по мирному урегулированию ситуации и прекращению войны в Донбассе.

Показательным является тот факт, что в марте 2017 руководство партии «Лига Севера» и российская партия «Единая Россия» подписали соглашение о взаимодействии для содействия экономическому и культурному сотрудничеству.

Первыми ласточками этого «сотрудничества» стал целый ряд антиукраинских акций в Италии. Так, в Венеции состоялся митинг в поддержку так называемых Л/ДНР. В начале марта 2017 в Вероне состоялась антиукраинская конференция, в рамках которой была организована фотовыставка о событиях на востоке Украины. Трактовка событий была исключительно с пророссийской точки зрения и носила откровенно провокационный антиукраинский характер.

фото: митинг в Венеции в поддержку так называемых «Л/ДНР».

6 июля 2017 в Милане в здании парламента региона Ломбардии проходила антиукраинская конференция с участием депутата парламента региона Ломбардия Витторио Песато и генерального консула Российской Федерации в Милане Александра Нуридзаде. Тема конференции — война на востоке Украины и несоблюдение украинской стороной Минских соглашений. Среди приглашенных — научный исследователь университета Серена Джусти, журналисты Франческо Таяни, Себастианo Капуто. Себастиано Капуто в апреле 2017 находился с визитом в оккупированном Луганске.

12 июля 2017 в Риме в Palazzo Montecitorio, в котором заседает Палата депутатов Италии состоялась конференция, которая проходила под антиукраинскими лозунгами. Для участия в конференции были приглашены итальянские депутаты от партии «Братья Италии», а именно: Акилле тотара, Маурицио Маррон и Даниэле Макрис, который позиционирует себя, как «президент Итальянского центра культуры» самопровозглашенной «ЛНР».

11 февраля 2019 пророссийские силы объявили об открытии в итальянской Вероне так называемого «представительства ДНР».

По словам руководителя «представительства» Пальмарино Дзоккателли, оно «имеет соответствующий мандат МИД ДНР», а сам он неоднократно посещал ОРДЛО, а также способствовал визитам на оккупированные регионы Украины итальянских политиков.

Открытие «представительства ДНР» в Вероне Украинские дипломаты назвали «позорным действием» и «антиукраинской провокацией местных пророссийских сил», сценарий которой был написан «кремлевскими кукловодами».

Президент Украины Владимир Зеленский призвал итальянские власти закрыть «представительства ЛДНР». Во время встречи в Риме с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Зеленский заявил следующее: «Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы ДНР и ЛНР, которые открылись в нескольких городах Италии. Мы получили информацию, что в ближайшее время еще одно представительство может открыться в Калабрии. Он все это записал, сказал, что разберется. Все будет по закону, честно. После этого он мне перезвонит. Я буду ждать не слова, а действия».

Примечательно, что проведение антиукраинских конференций и акций происходит на фоне задержания итальянскими правоохранителями украинского военнослужащего Маркива по подозрению в причастности к гибели в 2014 году на Донбассе журналиста Роккелли.

По данным итальянских правоохранительных органов, Маркив причастен к событиям 24 мая 2014. В тот день в районе села Андреевка близ Славянска Донецкой области под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его российский переводчик Андрей Миронов погибли. Первыми о факте гибели журналистов сообщили представители так называемой «Донецкой народной республики» на своей странице в Твиттере.

Тела погибшего итальянского журналиста и его русского переводчика были перевезены в Славянск, который на тот момент контролировался пророссийскими боевиками. По информации из открытых источников, Роккелли и Миронов погибли от осколочных ранений, которые получили в результате минометного обстрела.

Полиция Италии квалифицирует уголовное производство как умышленное убийство.

Стоит отметить, что Роккелли и его переводчик Миронов посетили так называемую «серую зону» без согласования этого визита официальной властью Украины, а сама территория, на которой находились погибшие журналисты, на тот момент не контролировалась ВСУ. Таким образом, военнослужащие ВСУ не могли знать о времени и месте нахождения Роккелли и Миронова в так называемой «серой зоне», а, учитывая незаконный характер пребывания журналистов на этой территории, — нести ответственность за жизнь и безопасность вышеупомянутых лиц.

Обращает на себя внимание и тот факт, что подозрение Виталию Маркивым выдвинула прокуратура города Павия (регион Ломбардия). Ломбардия является территорией, на которой господствующее положение в политической жизни принадлежит сепаратистской партии «Лига Севера». Последняя, ​​кстати, была инициатором голосования в местном парламенте резолюции «Признание принципа самоопределения Крыма и снятие санкций с России».

Принятая резолюция уполномочивает совет Ломбардии взаимодействовать с национальным правительством для восстановления диалога с Россией, изменения европейскими институтами отношений с РФ.

Восстановлением такого диалога можно считать тот факт, что в конце марта текущего года 14 самолетов Ил-76 военно-космических сил РФ приземлились на итальянском авиабазе «Практика-ли-Маре», что недалеко от Рима. Военное ведомство РФ сообщило — этот караван доставил спецтехнику и оборудование якобы для борьбы с коронавируса. Прибыли и военные специалисты, которые получили приказ проводить дезинфекционные работы.

Одновременно с этим конвоем в России, спецслужбы РФ развернули масштабную информационную кампанию. В итальянских СМИ появились публикации о том, что только Россия оказывает помощь братскому европейском народу, а западные страны отвернулись от помощи Италии.

Напомню, что в этом году в Италии с визитом побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Италия — давний надежный партнер, — заявил он во время встречи с главой военного ведомства Италии Лоренцо Гуерини.

Похоже, Апеннинах ФСБ очень легко работать, плести свою коварную и хищную паутину.

Не противодействовать этой антиукраинской вакханалии российских «агентов влияния» — это играть на стороне врага, основной задачей которых является срыв интеграционных процессов Украины в европейские экономические и политические структуры, создание информационного сопровождения для принятия соответствующих решений.

Д.Снегирев