В Донецкой области подорвались двое украинских бойцов

25 августа двое бойцов объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Донецкой области. Об этом в Facebook сообщает штаб операции объединенных сил.

По информации волонтера Романа Доника, подрыв произошел около 11 утра на неразорвавшемся боеприпасе ВОГ от гранатомета. Один из пострадавших комбат Рымаренко, второй - сержант морской пехоты.В результате подрыва легко ранен Рымаренко и ранение средней тяжести у сержанта его сопровождавшего.

«Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военных ОС получили ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве», — заявили в штабе.

Бойцов госпитализировали, состояние их здоровья удовлетворительное.