В Попаснянском и Троицком районах пожарные спасли жилые дома от огня

За прошедшие сутки, 24 августа, спасатели Луганщины осуществили 6 выездов на ликвидацию пожаров в экосистемах общей площадью 15,2 га и 8 раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории в жилом секторе на площади 0,68 га, где существовала угроза жилым домам и хозяйственным постройкам. Наиболее от пожаров пострадали Попаснянский и Троицкий районы.

Главное управление ДСНС Украины в Луганской области в очередной раз призывает соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов, на открытых территориях и во время уборки приусадебных участков.

НЕ выжигайте сухую траву, не разводите костер в лесу, не создавайте свалок на прилегающих территориях, тем более, не поджигайте их. Напоминаем, что самовольное выжигание растительности или ее остатков, разжигания костров и применение открытого огня в лесных массивах запрещено действующим законодательством. Если вы заметили возгорание в лесах, на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101».