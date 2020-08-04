Российские террористы второй день нарушают перемирие в районе Попасной

20 августа российские террористы дважды нарушали перемирие в Луганской и Донецкой областях.

За прошедшие сутки силами ООС задокументировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, неприцельно выстрелы из пулемета большого калибра раздавались вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета боевики вели огонь у Новоалександровки в Луганской области.

По мнению штаба ООС выстрелы были провокационными и украинские военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 21 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.