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Российские террористы второй день нарушают перемирие в районе Попасной

Сегодня, 08:08 citynews.net.ua | Напечатать

20 августа российские террористы дважды нарушали перемирие в Луганской и Донецкой областях.

За прошедшие сутки силами ООС  задокументировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, неприцельно выстрелы из пулемета большого калибра раздавались вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета боевики вели огонь у Новоалександровки в Луганской области.

По мнению штаба ООС выстрелы были провокационными и украинские военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток, 21 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.


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