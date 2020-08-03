В Северодонецке, Лисичанске и Станице Луганской выявлены новые случаи COVID-19

За последние сутки в Луганской области подтверждено 6 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество выявленных больных за весь период - 201 человек.

Также в области зарегистрировано 918 подозрительных случаев заболевания.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

- Северодонецк - 2 (1 человек, которые находилась в контакте с ранее заболевшим, 1 человек болен пневмонией);

- Лисичанск - 2 (1 человек болен пневмонией, 1 человек болен ОРВИ с тяжелым течением);

- Станично-Луганский район - 2 (лица, находившиеся в самоизоляции после возвращения из ТОТ).

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. Выписано 9 человек в связи с выздоровлением. В общем выздоровели 139 человек.

Таким образом, имеем на сегодня 66 активных больных, из них 27 госпитализированы в различных лечебно-профилактических учреждений области, другие 39 лечатся амбулаторно.