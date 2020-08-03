На КПВВ в Луганской и Донецкой областях пенсионерам предлагают фальшивые тесты на COVID-19

На КПВВ с оккупированными районами Луганской и Донецкой областях мошенники предлагают «дешевые тесты» на COVID-19.

Как сообщили в БФ «Право на Захист», вчера за помощью к мониторам организации обратилась пожилая пара. Несколько дней назад люди направлялись на подконтрольную правительству Украины территорию и через сутки планировали возвращаться домой, на неподконтрольную территорию.

Чтобы избежать 14-дневной самоизоляции решили пройти тест на COVID-19. В одной из частных лабораторий им предложили прохождения теста дешевле и без очередей. Люди согласились и заплатили каждый по 700 грн. Впрочем, когда вернулись на КПВВ, оказалось, что лаборатория было не верифицирована, а ее результаты не могут быть использованы для прекращения самоизоляции.

Когда женщина об этом узнала, ей стало плохо — пришлось оказывать ей медицинскую помощь. Кроме того, пара должна была заплатить еще по 2820 грн за срочное тестирование уже в авторизированном учреждении и ждать более суток на результаты. Только после получения нужной справки люди смогли вернуться домой.

Такие случаи не редкость, поэтому обращаем ваше внимание на то, что досрочное прекращение самоизоляции в связи с пересечением КПВВ возможно лишь по результатам исследования в верифицированных лабораториях !