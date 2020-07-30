Украинский МИД сделал жесткое заявление по Беларуси и отзывает посла из Минска

Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси. В ответ на это Украина впервые в истории отзывает посла из Беларуси в Киев для консультаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных «вагнеровцев» в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям.

«Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активное привлечение России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси.

Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях.

Учитывая это, я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска.

Уверяю, что мы будем жестко защищать свои национальные интересы. При этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на нашу способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси.

Пользуясь случаем, хочу напомнить, что в связи с обострением ситуации безопасности в Беларуси, МИД Украины уже рекомендовало воздержаться от поездок в эту страну. Тем, кто уже находится в Беларуси, МИД советует избегать массовых мероприятий и мест скопления граждан» — сообщил Дмирий Кулеба в официальном заявлении МИД.