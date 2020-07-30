За 7 месяцев 2020 года экспорт украинских товаров упал на 2,2 млрд долларов

За январь-июль 2020 товарооборот Украины составил $55,4 млрд. В Украину импортировали товаров на более $28,8 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 импорт уменьшился на $ 4,2 млрд или на 13%).

Как сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, производители экспортировали товаров на $26,6 млрд (уменьшение экспорта составило $ 2,1 млрд или 7%).

Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $2,2 млрд .

Больше всего импортировали товаров из стран ЕС - 43% от общего количества. Из стран СНГ - 16%, и из других стран - 41%.

Экспортируется в ЕС - 37% товаров от общего количества, в страны СНГ - 13%, остальные 50% - в другие страны.

Наибольшую долю среди экспортируемых из Украины товаров составляют: