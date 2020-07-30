Оккупированный Россией поселок Ровеньки остался без воды

В Луганской области оккупированный РФ поселок Ровеньки остался без воды из-за аварии на магистральном водоводе.

Как сообщили на предприятии оккупантов Лугансквода, в связи с аварией на магистральном водоводе диаметром 800 мм «Молодогвардейская насосная станция третьего подъема — Ровеньки» 13 августа 2020 с 15:50 ориентировочно до окончания ремонтных работ прекращена подача воды на Ровеньки и по Володарскому магистральному водоводу диаметром 500 мм.

Также без воды остались прилегающие села.