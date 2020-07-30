Российские террористы расширяют окопы и доты в районе поселка Золотое

Как сообщили в штабе ООС, за 13 августа в Луганской и Донецкой областях обстрелов со стороны российских террористов не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил также придерживались условий прекращения огня.

Вместе с тем, за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащего из состава Объединенных сил.

Один из них, к сожалению, погиб, другой - получил ранения. Раненого воина оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.