В Северодонецке, Рубежном и Попасной новые случаи COVID-19

За 12 августа в Луганской области подтверждено 4 случая COVID-19. С начала эпидемии общее количество заболевших достигло 171 случай. Также в Луганской области зарегистрировано 867 подозрительных случаев заболевания.

Новые подтвержденные случаи COVID-19 зарегистрированы:

Северодонецк - 1 человек (лицо, находившееся в контакте с ранее заболевшим)

Рубежное - 1 человек (больной пневмонией).

Попасная 2 человека (1 человек болен пневмонией, 1 человек, находившийся в самоизоляции после возвращения из оккупированных районов)

На сегодня в Луганской области 49 активных больных, из них 21 госпитализированы в различных учреждения, остальные 28 лечатся амбулаторно.

В Украине на 13 августа выявлено 1592 новых случая COVID-19.

Всего с начала года подтверждено 86140 случаев, из них 46 216 выздоровели, 1992 человека умерли.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (321,5), Закарпатской (252,9) и Ивано-Франковской (261,3) областях.

На стационарном лечении находится 5511 человек, из них 123 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 21144 лица, в подключеннии к аппарату ИВЛ - 635 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,3%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,3%), Черкасской (3,5%) и Закарпатской (3,8%) областях.