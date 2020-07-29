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Российские террористы вели обстрел в Марьинке, Южном и Железном

Сегодня, 08:01 citynews.net.ua | Напечатать

12 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений в Луганской и Донецкой областях обстрелов не зафиксировано. Подразделения ВСУ соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на атаки со стороны российских террористов.

В то же время, около Марьинки и Южного отмечено несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, а у Железного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела. Еще один факт провокации зафиксирован неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирования местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

За прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Эти огневые провокации противника не несли угрозы, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.


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