В Краматорске задержали боевика так называемой «ДНР»

В Краматорске пограничники обнаружили и задержали члена незаконных вооруженных формирований, который в 2014 году проходил службу в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, после получения и проверки информации, предоставленной сотрудниками оперативных подразделений ГПСУ из состава ОС, пограничники Краматорского отряда задержали гржданина Украины 1988 года рождения.

В ходе проверки установлено, что в 2014 году этот гражданин проходил службу в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР.

Выполнял задачи по осмотру транспортных средств и проверки документов на блокпосту, расположенном у здания Краматорского городского совета, где в то время располагалось руководство террористических группировок.