В Луганской области еще 6 случаев COVID-19 в Северодонецке и Старобельске

За последние сутки в Луганской области подтверждено 6 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период - 167. Также в области зарегистрировано 855 возможных случаев заболевания.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

- Северодонецк - 3 (2 человека больные пневмонией, 1 человек который находилась в контакте с ранее заболевшим и был в самоизоляции после возвращения из РФ);

- Старобельский район - 3 (1 человек который находился в контакте с ранее заболевшим, 1 человек болен пневмонией, 1 человек проходил тестирование перед плановой госпитализацией)

Всего с начала эпидемии выздоровели 118 человек.



На 12 августа в Луганской области 48 активных больных, из них 19 госпитализированы в различных лечебно-профилактических учреждений области, другие 29 лечатся амбулаторно.