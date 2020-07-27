Плательщики Луганской области перечислили в бюджет почти 2 млрд грн ЕСВ

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в январе-июле 2020 предприятия и предприниматели Луганщины уплатили в бюджет 1 млрд 946 млн грн единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Среди основных источников поступлений единого соцвзноса - начисление и уплата ЕСВ работодателями по заработной плате наемных работников, от выплат денежного довольствия военнослужащим, а также от физических лиц-предпринимателей, членов фермерских хозяйств и самозанятых лиц.

В территориальном разрезе наиболее значительные суммы поступили от плательщиков, зарегистрированных в Северодонецке - 663 млн грн и в Лисичанске - 517 млн ​​гривен.

Напомним, единый взнос автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Госказначействе на имя фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.