В Украине за 11 августа подтверждено 1433 случая COVID-19.

Всего с начала года с начала эпидемии выявлено 84548 случаев, из них 45 686 человек выздоровели, 1970 - умерли.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано во Львовской (317), Закарпатской (252) и Ивано-Франковской (256,9) областях.

На стационарном лечении находится 5418 человек, из них 129 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 20829 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 626 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,3%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,4%), Черкасской (3,5%) и Закарпатской (3,8%) областях.