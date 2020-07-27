DRC-DDG предлагает гранты до $1000 микробизнесам и самозанятым лицам в Луганской и Донецкой областях

Датский Совет по беженцам - Датская Группа по разминированию (DRC-DDG) открыла новый грантовый конкурс. До $1000 поддержки могут получить микробизнесы и самозанятые лица в Луганской и Донецкой областях.

(12 августа) Как сообщает пресс-служба DRC-DDG, организация предлагает помощь тем, чья экономическая активность пострадала или была остановлена из-за эпидемиологической ситуации в стране (распространение коронавируса COVID-19 и введение карантинных ограничений). Грант должен помочь участникам адаптировать существующую бизнес-деятельность к новым условиям.

Участниками могут быть внутренне перемещенные лица (ВПЛ), а также местные жители, зарегистрированные и проживающие в Донецкой и Луганской областях. Ознакомиться с подробными условиями программы и отправить заявку на участие можно по ссылке .

Помощь предоставляется в рамках «Программы экономического развития Восточной Украины», которую поддерживает Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC) и правительство Великобритании (DFID).

Напомним, Датский Совет по беженцам - Датская Группа по разминированию — это неправительственная общественная организация, которая ставит целью предоставление защиты пострадавшим от конфликта, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), а также помощь в поиске долгосрочных решений проблем ВПЛ.

DRC-DDG возобновила такую ​​работу в Украине в 2014 году.