Донецкий «Шахтер» пробился в полуфинал Лиги Европы

Донецкий «Шахтер» пробился в полуфинал Лиги ЕвропыСегодня, 09:30
Донецкий «Шахтер» вечером 11 августа на нейтральном поле в немецком Гельзенкирхене уверенно выиграл четвертьфинальный матч Лиги Европы у швейцарского «Базеля» с крупным счетом 4:1 и вышел в полуфинал турнира.
«Горняки» забили первый гол уже на 2-й минуте — отличился Мораес, а через 20 минут забил Тайсон.
«Шахтер» играл практически безукоризненно и уже во втором тайме забил еще два мяча — сначала Тайсон заработал пенальти, и Алан Патрик забил третий мяч на 75-й минуте, а потом Додо на 88-й минуте замкнул красивую атаку «горняков».
Швейцарцы забили свой гол под занавес матча — на 92-й минуте.
Полуфинальный матч «горняки» проведут через неделю, 17 августа, против итальянского «Интера».
Еще одну полуфинальную пару составят испанская «Севилья» и английский «Манчестер Юнайтед». Их матч состоится 16 августа.