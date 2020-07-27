Донецкий «Шахтер» пробился в полуфинал Лиги Европы

Донецкий «Шахтер» вечером 11 августа на нейтральном поле в немецком Гельзенкирхене уверенно выиграл четвертьфинальный матч Лиги Европы у швейцарского «Базеля» с крупным счетом 4:1 и вышел в полуфинал турнира.

«Горняки» забили первый гол уже на 2-й минуте — отличился Мораес, а через 20 минут забил Тайсон.

«Шахтер» играл практически безукоризненно и уже во втором тайме забил еще два мяча — сначала Тайсон заработал пенальти, и Алан Патрик забил третий мяч на 75-й минуте, а потом Додо на 88-й минуте замкнул красивую атаку «горняков».

Швейцарцы забили свой гол под занавес матча — на 92-й минуте.

Полуфинальный матч «горняки» проведут через неделю, 17 августа, против итальянского «Интера».

Еще одну полуфинальную пару составят испанская «Севилья» и английский «Манчестер Юнайтед». Их матч состоится 16 августа.