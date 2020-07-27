ГБР задержало майора СБУ и бывшего военнослужащего за продажу информации в РФ

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали в городе Бровары майора СБУ и военного пенсионера (полковника в запасе).

По данным предварительного расследования, майор СБУ собирал и передавал через курьера - военного пенсионера (полковника в запасе) к спецслужбам Российской Федерации сведения, составляющие государственную тайну, разглашение которой представителям иностранного государства представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, 8 августа 2020 во время передачи флэш-носителя с секретными сведениями они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также проведены обыски по месту жительства фигурантов, где изъято дополнительные доказательства их причастности к совершению государственной измены.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и избрана в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.