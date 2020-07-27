11 августа российские террористы 2 раза нарушили режим прекращения огняСегодня, 07:53
11 августа российские террористы 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, обстрелы были неприцельные. В частности, нарушения зафиксировали у Марьинки и Широкино.
«Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали», — сообщили в штабе.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток сообщается об одном обстреле недалеко Марьинки, где со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько очередей из стрелкового оружия.