11 августа российские террористы 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, обстрелы были неприцельные. В частности, нарушения зафиксировали у Марьинки и Широкино.

«Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали», — сообщили в штабе.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток сообщается об одном обстреле недалеко Марьинки, где со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько очередей из стрелкового оружия.